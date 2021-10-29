Kurumlar arası voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

SİVAS (İHA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli merhum Oktay Mermer anısına düzenlenen "Kurumlar arası Voleybol Turnuvası" sona erdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kurumlar arası birlik ve beraberliği artırmak, spor bilincini oluşturmak amacıyla Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kurumlar arası Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda oynanan ve 21 takımın katıldığı turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti.

2 ay süren heyecan dolu turnuva sonunda kadınlar ve erkeklerde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve il protokolü takdim etti. Şampiyon olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ise aldığı kupayı Oktay Mermer'in ailesine teslim etti. Program toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SİVAS