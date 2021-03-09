Spor kurslarında yeni dönem başlıyor
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Spor kurslarında yeni dönem başlıyor

09.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:57
Spor kurslarında yeni dönem başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürdürmesi adına açılan spor kurslarının yeni dönemi başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürdürmesi adına açılan spor kurslarının yeni dönemi başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürdürmesi adına açılan spor kurslarının yeni dönemi başlıyor. Kontenjanla sınırlı olan kurs kayıtları 14 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Futbol, basketbol, tenis, zumba, pilates, badminton, akıl oyunları ve satranç, voleybol, halk oyunları, jimnastik, minder güreşi, robotik kodlama ve fitness branşlarında ücretsiz olarak eğitimler verilecek. Kurslar Selçukbey, Sevindik, Gümüşçay, Sümer, Şemikler, Akkonak, Merkezefendi, Servergazi, Gerzele ve Alpaslan Mahallesi kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek. Hedeflerinin daha sağlıklı bireylerin yaşadığı bir ilçe oluşturmak olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Salgından dolayı kurslarımıza ara vermiştik. Merkezefendi Belediyesi olarak pandemi tedbirlerine uygun olacak şekilde kurslarımızı tekrar başlatıyoruz. Hemşehrilerimiz merkezlerimizde vermiş olduğumuz kurslara her zaman büyük ilgi gösterdi. Özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın ilgisi bizlere doğru işler yaptığımızı gösterdi. Uzman eğitmenler gözetiminde sosyal mesafe kuralına uyularak verilen spor eğitimleri sayesinde hem kadınlarımız hem de çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken, spor yapma alışkanlığını da kazanmış olacak. Amacımız Merkezefendili tüm hemşehrilerimizin sporla iç içe olarak sağlıklı bir hayat sürdürmesi. Bunun için her türlü çalışmayı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Spor kurslarında yeni dönem başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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