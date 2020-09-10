Spor kurslarına katılan çocuklar sertifika aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spor kurslarına katılan çocuklar sertifika aldı

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün, COVİD-19 salgını nedeniyle açık havada gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam sporu, tekvando, jimnastik ve kick boks kurslarına katılan 500'e yakın çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Spor kurslarına katılan çocuklar sertifika aldı
10.09.2020 08:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:52

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisine mektup yazarak teşekkür eden kursiyerleri, sertifika töreninde de yalnız bırakmadı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenen törene Başkan Sandal'ın yanı sıra Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Emel Aslan Hür, meclis üyeleri İsmail Sarı, Şehmuz Bıçakçı, Zehra Ongun, Serap Keskin, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık, Alpaslan Mahallesi Muhtarı Fahri Karatay, Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç, Çiçek Mahallesi Muhtarı Sezai Çelik ve veliler katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen törende, Bayraklı Belediyesi Jimnastik Yarışmacı Takımı ve tekvando öğrencilerinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından, kurslara katılan çocuklara sertifikaları Başkan Sandal ve meclis üyeleri tarafından verildi. Etkinlik tüm öğrencilerin elinde Türk Bayraklarıyla çektirdiği anı fotoğrafıyla son buldu.

Salgın döneminde çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlere ara vermediklerini vurgulayan Başkan Sandal, "Vizyonuna çocuk ve gençlik kenti olma hedefini koymuş bir belediyeyiz. Bu kapsamda salgın sürecinde, spor salonlarındaki kurslarımızı parklara ve açık alanlara taşıdık. Tüm spor sahalarımızı, parklarımızı, yürüyüş yollarımızı baştan aşağı yeniliyoruz. Çocuklar bizim her şeyimiz. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Seda Sayan Demet Evgar
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Josef De Souza Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Spor kurslarına katılan çocuklar sertifika aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 08:52:44. #1.14#
title