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Kupada Egeliler sahada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kupada Egeliler sahada

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda mücadele eden 4 Ege ekibi yarın sahaya çıkacak.

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ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda mücadele eden 4 Ege ekibi yarın sahaya çıkacak. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Turgutluspor, yarın saat 13.00'te başlayacak maçta evi 7 Eylül Stadı'nda Mardin 1969 Spor'la kozlarını paylaşacak. Aynı grupta Play-Off yarışındaki Bodrumspor ise kupada saat 14.00'te başlayacak müsabakada Isparta 32 Spor'u İlçe Stadı'nda konuk edecek.

Beyaz Grup temsilcilerinden Uşakspor, yine saat 14.00'te start alacak karşılaşmada 1 Eylül Stadı'nda Nevşehir Belediyespor'la mücadele edecek. Nazilli Belediyespor da Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un misafiri olacak. Bu karşılaşma ise saat 15.30'da başlayacak. Kupada tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanan bu turda rakiplerini mağlup eden taraftar yoluna devam edecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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