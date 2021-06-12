Spor kulüplerinin gözde mekanı Bolu konuklarını ağırlamaya hazır

Doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahalarıyla yerli ve yabancı spor kulüplerinin gözdesi Bolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni futbol sezonu öncesi konuklarını bekliyor.

Doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahalarıyla yerli ve yabancı spor kulüplerinin gözdesi Bolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni futbol sezonu öncesi konuklarını bekliyor.

Yerli ve yabancı futbol takımları liglerin tamamlanmasıyla yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Takımlar, yeni sezon hazırlıklarını yapmak için yazın bunaltıcı havanın etkisinin hissedilmediği nispeten daha serin yerleri tercih ediyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200'ün üzerinde göl ve göleti, serin ve temiz havasıyla son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen Bolu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbol kulüplerini ağırlamak için gün sayıyor.

Kamp sezonu öncesi Gerede, Bolu Dağı, Abant yolu, Karacasu ve merkezde bulunan tesislerde ve antrenman sahalarında bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı oteller, yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlamaya hazır.

"Bolu çeşitli imkanlar sunuyor"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleri ve ulaşım kolaylığıyla sporda başarıya giden yolun başlangıcında bir yerde olduğunu söyledi.

Kentin çeşitli imkanlar sunduğunu dile getiren Ümit, "Yurt dışında bulunamayan imkanlar, Bolu'nun çevresindeki kamp alanlarında bulunabilir. Bunlara sahibiz. Yurt dışına gidip zaman harcamaktansa Bolu'da yerel imkanlardan faydalanmak çok daha ideal olur diye düşünüyoruz." dedi.

Ümit, geçen yıl çok sayıda takımın Bolu'da kamp yaptığını hatırlatarak, "Her spor dalından çok sayıda spor takımı geldi. Güreş milli takımlarımız şu anda Bolu'da kampta. Bolu'da yapılan kamptan sonra mutlaka başarı geliyor. Güreş takımlarımızın hepsine bol bol altın madalya temenni ediyoruz." diye konuştu.

Bolu'da kamp yapmak için sırada bekleyen takımların olduğunu dile getiren Ümit, "Bolu, kulüpler için fevkalade önemli bir cazibe merkezi. Bütün takımlarımızı Bolu'ya kampa davet ediyoruz. Çok sayıda takımımız geldi, bundan sonra da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz