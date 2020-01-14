Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı
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Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan yöneticiler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile selamlaşıp sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kulüp başkanları ile birlikte The...

14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:23
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı

Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan yöneticiler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Başkanı Mehmet ile selamlaşıp sohbet etmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kulüp başkanları ile birlikte The Green Park Hotel'den ayrılması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki kulüp başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme için Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayının düzenlediği otelden ayrıldı.

Kaynak: AA

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: Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı
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