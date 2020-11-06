Spor Kulüpleri Sivasspor'u tebrik etti
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Spor Kulüpleri Sivasspor'u tebrik etti

06.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:25
Spor Kulüpleri Sivasspor'u tebrik etti

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Karabağ galibiyetinin ardından, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayınladı.

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Karabağ galibiyetinin ardından, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayınladı.

Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında ağırladığı Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

İlk olarak Medipol Başakşehir kulübü sosyal medya hesabından, "Tebrikler Yiğido! Ülke puanı için kayıpsız hafta" ifadeleri kullanıldı.

Rizespor ise tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor'u; Karabağ karşısında almış olduğu galibiyet nedeniyle tebrik ediyor, gelecek maçlarında kendilerine başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Erzurum temsilcisi BB Erzurumspor da, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, "Tebrikler Yiğido" notunu ekledi. - SİVAS

Spor Kulüpleri Sivasspor'u tebrik etti
Spor Kulüpleri Sivasspor'u tebrik etti
Spor Kulüpleri Sivasspor'u tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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