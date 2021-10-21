Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Serdar Tatlı açıklaması! "Önemli olan sistemin değişmesidir"

Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu açıklamasında, kişilerin değil sistemin değişmesinin önemli olduğunu vurgularken, "20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır" diye konuştu.

"20 KULÜBÜNDE İSTİFA İSTEĞİ OLMADI"

20 kulübün de Serdar Tatlı'nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini belirten Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Dün federasyonda da konuştuğumuzda Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Serdar Tatlı'nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri