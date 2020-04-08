Spor kulübünün açık olduğu ihbarına giden polise pasta sürprizi Düzce'nin Çilimli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Çilimli Spor Kulübünün faaliyette olduğu ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, vatandaşların hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Çilimli Spor Kulübünün faaliyette olduğu ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, vatandaşların hazırladığı sürprizle karşılaştı. İlçede bulunan Çilimli Spor Kulübüne ait iş yerinin açık olduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu. Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti. Kaynak: AA