SPOR KULÜBÜ, DALIŞ VE CANKURTARMA MERKEZLERİMİZİN DİKKATİNE: İstanbul Birimi Hizmet Kesintisi - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
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SPOR KULÜBÜ, DALIŞ VE CANKURTARMA MERKEZLERİMİZİN DİKKATİNE: İstanbul Birimi Hizmet Kesintisi - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

SPOR KULÜBÜ, DALIŞ VE CANKURTARMA MERKEZLERİMİZİN DİKKATİNE: İstanbul Birimi Hizmet Kesintisi - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Habermetre - Haberler | Toplum

Federasyonumuz İstanbul Biriminin bulunduğu binada yaşanan elektrik şebeke arızası sebebiyle, elektrik hizmeti alınamamaktadır.

Federasyonumuz İstanbul Biriminin bulunduğu binada yaşanan elektrik şebeke arızası sebebiyle, elektrik hizmeti alınamamaktadır. Satış ve belge düzenleme işlemleri için kullanılmakta olan https://tssf. online/ sisteminde söz konusu teknik arıza sebebiyle geçici olarak ara ara hizmet kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, tamamlandığında ayrıca duyurulacaktır.

Kaynak: Habermetre

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SPOR KULÜBÜ, DALIŞ VE CANKURTARMA MERKEZLERİMİZİN DİKKATİNE: İstanbul Birimi Hizmet Kesintisi - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Haberler
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