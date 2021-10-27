Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonu olmak için podyuma çıkıyor

ANKARA (İHA) - Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonu olabilmek için podyuma çıkıyor. Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Ankara'da 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, bir kez daha Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Ankara'daki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmak için yarışacak. 2021'in kendisi adına ilk müsabakasına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kübra Dağlı, "Çok uzun bir aradan sonra yeniden podyuma çıkabilecek olmak tarif edilemez bir duygu. Yarışmadığım zamanlarda kendimi hep hazır tuttum. Şimdi de bunun meyvesini Türkiye Şampiyonası'nda toplam istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tek hedefim de bir kez daha Türkiye Şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.

2017 yılında 10. Taekwondo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya getiren Kübra Dağlı, son 3 yılda da Türkiye Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk elde etti. Kübra Dağlı, son olarak, İstanbul'da gerçekleştirilen International Taekwondo Poomsae Open Cup'ta mutlu sona ulaşmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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