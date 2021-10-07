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Kozan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

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Kozan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Adana'nın Kozan ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ilçedeki sporcular ile sahada bir araya geldi. Okçuluk gösterisi ile başlayan etkinliklere Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Sönmez, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Kozan Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Akbulut, sporcular ve aileleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Sönmez, Kozan'ın eğitimde ve sporda bir çok başarı elde ederek ülkemizi gururla temsil eden sporcular yetiştirdiğini belirterek, ilçede gençlerin spora yönelmesi ve elde ettikleri başarılar ile akranlarına örnek olduklarını kaydetti.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, "İlçemizde okçuluk, voleybol, karate, güreş, futbol ve daha bir çok alanda sporcularımız hem ilçemizi hem de ülkemizi gururlandıran bir çok başarıya imza atıyor. Kozan bu konuda başarısını ispatlamış bir ilçemiz. Amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında bizde sporcularımız ve aileleri ile sahada yerlerimizi aldık ve ilçemizde sporun gelişmesi sporcuların desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi. - ADANA

Kozan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Kozan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Kozan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Kozan'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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