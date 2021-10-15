Kovid-19'dan vefat eden eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, Konya'da toprağa verildi
AA / Savaş Güler - Haberler | Spor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle vefat eden eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle vefat eden eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 17 gün verdiği yaşam mücadelesini dün kaybeden eski milli sporcu Akdoğan'ın cenazesi, merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Camisi'ne getirildi.
Cami avlusunda yapılan cenaze törenine Akdoğan'ın ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Akdoğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etmişti.
AA / Savaş Güler - Spor Haberleri