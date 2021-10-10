Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen all-star oyuncu Jaylen Brown, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen all-star oyuncu Jaylen Brown, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübünden yapılan açıklamada, hastalığın belirtilerini göstermeyen 24 yaşındaki basketbolcunun karantina altına alındığı belirtildi.

Bu yıl mayıs ayında sol el bileğindeki bağlardaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan Jaylen Brown, takımının Orlando Magic ile hafta içinde oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.

Kariyerinde ilk kez 2021'de all-star seçilen Brown, geçen sezon 24,6 sayı, 6 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla oynamıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz İdo Tatlıses Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:59:31. #1.17#