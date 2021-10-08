Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçına çıkacak - Haberler Spor
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Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçına çıkacak

Amatör spor branşlarının en büyük destekçilerinden Corendon Airlines'ın iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Türk Korfbol Milli Takımı, Polonya'nın Wroclaw şehrinde gerçekleştirilen 2021 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

Amatör spor branşlarının en büyük destekçilerinden Corendon Airlines'ın iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Türk Korfbol Milli Takımı, Polonya'nın Wroclaw şehrinde gerçekleştirilen 2021 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

Turnuvanın başından bu yana çok başarılı performans gösteren Korfbol Milli Takımı, yarı final karşılaşmasını kazanması halinde 9 Ekim Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası finaline, yarı finali kaybetmesi halinde ise yine cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak. 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finallerinin diğer ayağında ise İskoçya ile Slovakya karşı karşıya gelecek.

Kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği tek spor branşı: Korfbol

Türk Korfbol Milli Takımı, faaliyetlerini Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde gerçekleştiriyor. Korfbol branşı, kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği tek spor branşı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Korfbol, spor ekosisteminde cinsiyet eşitliğini en çok vurgulayan branş olarak da fark oluşturuyor.

Corendon Airlines, iki sezondur ana sponsoru olduğu Türk Korfbol Milli Takımı'na ulaşım, konaklama, iletişim ve tanıtım destekleri de veriyor. - İSTANBUL

Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçına çıkacak

Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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