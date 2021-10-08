Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde ev sahibi Polonya'ya 21-11 mağlup oldu.
Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde ev sahibi Polonya'ya 21-11 mağlup oldu.
Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nun ikincisi ev sahibi Polonya ile karşılaştı.
Rakibine 21-11 yenilen milli takım, yarın bronz madalya maçına çıkacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri