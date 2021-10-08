Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi - Haberler Spor
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Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde ev sahibi Polonya'ya 21-11 mağlup oldu.

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde ev sahibi Polonya'ya 21-11 mağlup oldu.

Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nun ikincisi ev sahibi Polonya ile karşılaştı.

Rakibine 21-11 yenilen milli takım, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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