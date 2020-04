SPOR Koray Günter Türkiye'den teklifler var ama hedefim Avrupa SPOR Koray Günter Türkiye'den teklifler var ama hedefim AvrupaGalatasaray'a erken geldimİtalya'da bu başarıyı kimse bizden beklemiyorduİtalya koronavirüsten çok etkilendiFutbola başladığımızda hazır olmak için her gün çalışıyorumEvde özel çalışma alanı yaptımİlerleyen zamanlarda Türkiye'ye...

SPOR Koray Günter Türkiye'den teklifler var ama hedefim Avrupa

Galatasaray'a erken geldim

İtalya'da bu başarıyı kimse bizden beklemiyordu

İtalya koronavirüsten çok etkilendi

Futbola başladığımızda hazır olmak için her gün çalışıyorum

Evde özel çalışma alanı yaptım

İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi isterim

Ne kadar Türk oyuncu Avrupa'ya giderse Süper Lig o kadar takip edilir

Okulda dersteyken Klopp aradı

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -

İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter, İtalya'daki koronavirüsün etkilerinden, bu sezonki performansına, gelecek hedeflerinden, Türk futboluna kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Koray Günter, Türkiye'den gelen teklifler var ama şu an hedefim Avrupa. O nedenle önümüzdeki kısa zamanki planlamamda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi çok isterim dedi.

İTALYA KORONAVİRÜSTEN ÇOK ETKİLENDİ

Koronavirüsten dolayı İtalya'nın çok fazla etkilendiğini söyleyen Günter, Maalesef koranavirüs İtalya'yı her konuda etkiledi. Koronavirüs ilk ortaya çıktığında İtalya hem hasta sayısı, hem de ölü sayısı olarak yüksek rakamlara sahip. Çok üzücü bir durum. Ekonomik durumun da çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çoğu dükkan kapalı. Marketler haricinde her yer kapalı. Bazı yerler iflas etti. Yürüyüş yaparken dükkanların kapalı olduğunu görüyorum. Çok üzücü bir durum. Bir hafta önce sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İnsanlar maske takarak dışarıyı çıkabiliyor. Umarım en kısa zamanda her şey eski haline dönebilir dedi.

FUTBOLA BAŞLADIĞIMIZDA HAZIR OLMAK İÇİN HER GÜN ÇALIŞIYORUM

Serie A'nın başlama ihtimaline karşı kendisini hazır tutmak için her gün çalışmalarını sürdüğünü belirten defans oyuncusu, Kulübümüz tüm futbolcular için program hazırladı. Yeniden futbola başlarsak hazır bir durumda olmak için evde çalışma programı yaptılar. Sabah uygulamaya çalışıyorum. Evde özel bir alan yaptım. Onun dışında eşimle birlikte film izliyoruz, kitap okuyorum, İtalyancamı geliştirmeye çalışıyorum. Akşamları da arkadaşlarımla oyun oynuyoruz şeklinde konuştu.

İTALYA'DA BU BAŞARIYI KİMSE BİZDEN BEKLEMİYORDU

Serie A da Hellas Verona ile birlikte iyi bir sezon geçiren Günter, Hem takım hem de benim için çok olumlu bir sezon oldu. Sezon başında İtalya'da bu başarıyı kimse bizden beklemedi. Herkesi şaşırttık diye düşünüyorum. Ligin en büyük sürprizi bizim takım oldu. Her birimiz için çok iyi sezon oldu dedi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR AMA HEDEFİM AVRUPA

Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen tecrübeli defans oyuncusu, Türkiye'den gelen teklifler var ama şu an hedefim Avrupa. O nedenle önümüzdeki kısa zamanki planlamamda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi çok isterim şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE ERKEN GELDİM

Türkiye'ye genç yaşta geldiğini ve yaşadığı sakatlıklarla birlikte form tutamadığını dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye gelmek benim için biraz erken oldu. 1-2 yıl daha başka bir kulüpte oynayıp, süreklilik bulduktan ve güçlendikten sonra Galatasaray'a gitseydim orada çok farklı bir zaman geçirebilirdim. Ama bunu kimse bilemez bu benim düşüncem. Öyle olsaydı biraz daha farklı bir zaman geçirebilirdim. Sonrasında da çok talihsiz bir sakatlık geçirdim. Daha sonra da süreklilik bulamadım ve sonra ayrıldım. Her zaman kendimi geliştirme hedefindeyim. İlk ve en önemli hedefim bu. Sonrasında da Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymek istiyorum diye konuştu.

NE KADAR TÜRK OYUNCU AVRUPA'YA GİDERSE SÜPER LİG O KADAR TAKİP EDİLİR

Genç oyunculara daha fazla şans verilmesi durumunda Avrupa takımlarının da Süper Lig'den daha çok transfer yapacağını dile getiren Günter, Son zamanlarda bir çok Türk genç oyuncu Avrupa'ya gitti ve başarı gösterdi. Ne kadar çok Türk oyuncu Avrupa'ya giderse Avrupa kulüpleri de o kadar çok Türk ligini takip eder. İlk 11'de 2 yada 3 Türk oyuncu olabileceği bir kural getirilebilir. Yabancı kuralı serbest bırakılır ancak 2- veya 3 tane Türk oyuncuyu ilk 11'e monte ederek onları korumuş oluruz. Böylelikle Avrupa'ya daha çok Türk oyuncu gelir dedi.

OKULDA DERSTEYKEN KLOPP ARADI

Borussia Dortmund'un genç takımına oynarken o zaman A takımın teknik direktörü Jürgen Klopp'tan gelen telefonla A takım antrenmanına çıkan Koray Günter yaşadığı heyecanı şöyle anlattı Okuldaydım ve dersin ortasında telefonum çaldı ama açamadım. Önemli olduğunu da düşünmedim. Sonrasında bir o zamanki hocamdan bir mesaj geldi. Hemen aramaya geri dönmemi istedi ve çok önemli olduğunu söyledi. 'Lütfen dersten çık ve Brigel'i ara' diye bir mesaj vardı. Sonra izin aldım dersten çıktım ve hocamla konuşurken bana Jürgen Klopp'un aradığını ve öğle antrenmanında beni A takımda görmek istediğini söyledi ve sonrasını hatırlamıyorum inanılmaz heyecanlıydım.

Kaynak: DHA