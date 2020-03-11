SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç - Haber
Kopenhag, Avrupa, Güncel

SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç

SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maçZeca Kazanmak istiyoruzİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Danimarka ekibi FC Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken ve takım kaptanı Zeca...

11.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:47
SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç

SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç

Zeca Kazanmak istiyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Danimarka ekibi FC Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken ve takım kaptanı Zeca mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Solbakken, yarınki maç için sabırsızlandıklarını belirtirken, 'Türk taraftarlar için heyecalıyız ve maç için sabırsızlanıyoruz. Pazar günü çok kötü bir maç geçirdik. Kariyerimin en kötü maçlarından biriydi ve telafisini yapmak istiyoruz. Bizim için tarihi bir maç ve çeyrek finale çıkmak için iki maçımız var' ifadelerini kullandı.

Danimarka'daki maçın seyircisiz olmasıyla ilgili tecrübeli teknik adam, 'İki ayaklı maç, Başakşehir'in sahasında taraftar olması avantaj ama evinizde oynayacağımız maç taraftar olmayacağı için sıkıntılı' diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle UEFA Avrupa Ligi maçlarında yaşanan ertelemeler nedeniyle kupanın tamamlanamayabileceği ihtimali ile ilgili soruya Solbakken, 'Yapacağımız tek şey yetkililer ne derse onları takip etmek. Onları takip ederek uymak. Bilmiyoruz, beklentimiz de yok. Yetkililerin tavsiyesine uyacağız' şeklinde konuştu.

'ÇOK İYİ AĞIRLANDIK'

Tecrübeli teknik adam maç için İstanbul'a erken gelmeriyle ilgişi olarak, 'Planlı değildi, sıra dışı bir durum yok. Yanlışlarımızı konuştuk ve telafi etmek için konuştuk. Sakat oyuncumuz yok ama eksiği bulunan oyuncularınız var. Burada çok iyi ağırlandık' dedi.

ZECA KAZANMAK İSTİYORUZ

Ligde çok iyi gitmediklerini ama Avrupa'da iyi bir performans gösterdiklerini belirten Zeca ise 'İkisi ayrı kulvarlar. Avrupa'da iyi durumdayız ve bu formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

'DAHA ÇOK MAÇ OYNAMAK İSTİYORUZ'

Zeca, lig başından bugüne çok fazla maç oynamalarıyla ilgili olarak, 'Çok maç oynadık, yoruluyoruz ama etrafımızda çok iyi profesyoneller var ve bizleri çok iyi hazırlıyorlar. Hafta sonu çok kötü bir maç oynadık. Oynayabildiğimiz kadar maç oynamak, maç sayısını yükseltmek istiyoruz' diye konuştuk.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülben Ergen Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:40:41. #1.14#