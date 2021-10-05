Konyasporlu 7 oyuncuya milli davet

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi, Nejc Skubic ve Ahmed Hassan ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ibrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic'in Bosna Hersek Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Endri Çekiçi ve Sokol Cikalleshi'nin Arvanutluk Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Zymer Bytyqi'nin Kosova Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Nejc Skubic'in Slovenya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Ahmed Hassan'ın da Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci tur maçı için aday kadrosuna davet edildiği kaydedildi.

Öte yandan genç futbolcu Ahmet Karademir'in ise, U18 Milli Takımı'nın 8-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da katılacağı hazırlık turnuvası aday kadrosunda yer aldığı bildirildi. Açıklamada, "Ülkelerinin milli formalarını giyecek futbolcularımıza başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KONYA

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