Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü
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Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktüKONYA, (DHA) - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpa ile oynadığı karşılaşma öncesi, stat hoparlörlerinden İdlib şehitlerinin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

29.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:38
Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

KONYA, (DHA) - Süper Lig'de Konyaspor'un Kasımpa ile oynadığı karşılaşma öncesi, stat hoparlörlerinden şehitlerinin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpa'yı konuk etti. Golsüz sona eren maç öncesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerin isimleri stat hoparlörlerinden okunurken, taraftarlar da 'Burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan Konyaspor'un anonsçusu Mustafa Durmuş, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra güçlükle isimleri okumaya devam etti. Duygu dolu anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Spor konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü
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