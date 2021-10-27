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Konyaspor taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Çalışma daha sonra sahada iki grupta oynanan 8'e 3 topla oyun ile devam etti. Oyuncular idmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor taktik çalıştı

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