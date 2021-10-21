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Konyaspor stadyumda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor stadyumda çalıştı

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına kendi stadında yaptığı antrenman ile devam etti.

KONYA (İHA) - Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına kendi stadında yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Futbolculardan Jose Mpoku ve Nafican Yardımcı ise takımdan ayrı çalıştı. - KONYA

Konyaspor stadyumda çalıştı

Konyaspor stadyumda çalıştı

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