SPOR Konyaspor, sağlık kontrolünden geçti
Konyaspor, sağlık kontrolünden geçtiTolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYASPOR'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Konyaspor, sağlık kontrolünden geçti
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYASPOR'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
2019-2020 sezonu hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak olan Konyaspor'da, teknik heyet ve futbolcular sabah saatlerinde gruplar halinde sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede gerçekleşen sağlık kontrollerinde teknik ekip ve oyunculardan kan alınırken, EKG çekimi, kardiyaloji ve ortopedi kontrolleri yapıldı.
Kaynak: DHA
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