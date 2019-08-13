13.08.2019 22:40

SPOR Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yeniden başladı

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yeniden başladı.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1'inci hafta maçında 18 Ağustos Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Konyaspor, iki günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına yeniden başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 topla oyun, koşu ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Serkan Kırıntılı ve Paolo Hurtado ile izinli olan Volkan Fındıklı katılmadı. Fallou Diagne antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümde ise atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Kaynak: DHA