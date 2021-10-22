Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Savaş Güler - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlı ekipte Sokol Cikalleshi takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Jose Mpoku ile Nafican Yardımcı, antrenmana katılmadı.
AA / Savaş Güler - Spor Haberleri