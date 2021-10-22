Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Savaş Güler - Haberler | Spor
Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte Sokol Cikalleshi takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Jose Mpoku ile Nafican Yardımcı, antrenmana katılmadı.

AA / Savaş Güler - Spor Haberleri
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

 Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

 Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title