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Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bundan sonraki maçlarda galibiyet stresi yaşamama adına önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bundan sonraki maçlarda galibiyet stresi yaşamama adına önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri çoğu müsabakada gösterdikleri güçlü oyunu bugün de sahaya yansıttıklarını söyledi.

Güçlü oyunlarını çoğu zaman skora yansıtamadıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Beraberlik serimiz vardı ve son olarak Galatasaray'a mağlup olduk. Bugün, 'Oyunumuza devam edelim ama bunu skora yansıtmak için de daha dikkatli olalım' konsantrasyonuyla maça çıktık. Nitekim ilk yarıda iki gol bulduk. Daha fazlasını da bulabilirdik. İkinci yarı top biraz daha Kayserispor'da kaldı. Ancak onların net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. İyi kontratak fırsatları yakaladık. Skoru 2-0'da bir şekilde tuttuk. Galibiyet stresi olmaması adına bu maç çok önemliydi."

İyi oynayarak galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Palut, "Bu galibiyet, puan motivasyonumuzu artırma adına önemliydi. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı, taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
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