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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü iç sahada Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü iç sahada Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Çalışma daha sonra sahada topla oyun ile devam etti. Futbolcular antrenmanı 1'e 1, 2'ye 2 savunma-hücum çalışması ve çift kale maç ile tamamladı. Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

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