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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 10. haftayı iç sahada Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyet ve 17 puanla geride bırakan Konyaspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 10. haftayı iç sahada Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyet ve 17 puanla geride bırakan Konyaspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda başladı. Antrenman, daha sonra sahada yapılan pas çalışması ve topla oyun ile devam etti. Futbolcular, koşu çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı. - KONYA

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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