Konyaspor'dan yüzde 50 bilet indirimi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'dan yüzde 50 bilet indirimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor'dan yüzde 50 bilet indirimi

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmaya özel, biletlerde yüzde 50 indirim uygulandığını açıkladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmaya özel, biletlerde yüzde 50 indirim uygulandığını açıkladı.

Konyaspor'un, Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bu maça özel bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulandığı bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP (A-C Blok): 150 TL

Batı Alt (D Blok): 90 TL

Batı Alt (C-E Blok): 80 TL

Batı Alt (B-F Blok): 75 TL

Batı Alt (A-G Blok): 65 TL

Batı Üst (B-C Blok): 70 TL

Batı Üst (A-D Blok): 60 TL

Doğu Alt (D Blok): 55 TL

Doğu Alt (C-E Blok): 50 TL

Doğu Alt (B-F Blok): 45 TL

Doğu Alt (A-G Blok): 35 TL

Doğu Üst (E Blok): 50 TL

Doğu Üst (B-F): 45 TL

Doğu Üst (A-G Blok): 35 TL

Kale Arkaları (Güney): 15 TL

Kale Arkaları (Kuzey): 15 TL - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı

Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı

 Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü

Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü

 Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek

Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title