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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Futbolculardan Jose Mpoku ve Nafican Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
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