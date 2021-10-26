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Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Antrenman sahadaki ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak çabukluk ve 5'e 5 toplu oyun oynadı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Takımdan ayrı çalışan Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ise idmana katılmadı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

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