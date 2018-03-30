Spor Kompleksi İnşaatından Düşen 3 İşçi Yaralandı

Spor Kompleksi İnşaatından Düşen 3 İşçi Yaralandı

Okmeydanı'nda spor kompleksi inşaatından düşerek yaralanan üç işçi, hastaneye kaldırıldı.

Spor Kompleksi İnşaatından Düşen 3 İşçi Yaralandı

Okmeydanı'nda spor kompleksi inşaatından düşerek yaralanan üç işçi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme inşaatında çalışan üç işçi düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralılardan ikisini bulundukları yerden çıkararak ambulansa taşıdı.

Yaralı üç işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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