SPOR Kocatepe Spor Kompleksi, kamp ve lig için hizmet vermeye hazır

SPOR Kocatepe Spor Kompleksi, kamp ve lig için hizmet vermeye hazırMustafa KILINÇ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Afyonkarahisar'da spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından bakıma alınan Kocatepe Spor Kompleksi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

SPOR Kocatepe Spor Kompleksi, kamp ve lig için hizmet vermeye hazır

Mustafa KILINÇ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Afyonkarahisar'da spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından bakıma alınan Kocatepe Spor Kompleksi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tesisler müdürü İbrahim Yılmaz, kamp için kenti seçecek tüm takımlara ev sahipliği yapabileceklerini söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında spor müsabakalarının ertelenmesi kararı sonrasında Kocatepe Spor Kompleksi bakıma alındı. Kullanım hakkı Afyonkarahisar Belediyesi'nde olan spor kompleksinde liglerin ertelenmesi kararının ardından başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kötü hava koşulları nedeniyle bozulan zeminlerde yeniden ekim ve bakım çalışması yapılan, çevre düzenlemesi ve tadilatların da yoğun şekilde devam ettiği kompleksteki son durumunu tesisler müdürü İbrahim Yılmaz anlattı.

İbrahim Yılmaz, 2019-20 sezonu için beklemede olduklarını belirterek, şöyle konuştu Hem futbol federasyonu, hem de voleybol, basketbol, diğer branşların ve hükümetin açıklamalarını biz de bekliyoruz. Bizim için bu virüsün tek avantajı sahaların şu anda kullanılmıyor olması ve insanların gelmemesi. Biz de bu boşluğu değerlendirerek belediyenin imkanlarıyla sahalarımızın bakımını yürütüyoruz. Yaklaşık 1 aydır çalışmalarımız sürüyor. Spor kompleksimizde 60x90 ebatlarında 8 antrenman sahası, 68x105 ebatlarında 3 maç sahası bulunmaktadır. Normal maç sahası ile birlikte 12 çim sahamız var. 2 adet de sentetik sahamız bulunmaktadır. Bu antrenman sahalarının bakımını yüzde 80 oranında tamamlamış bulunmaktayız. Biz haziran ayında kamplar yapılacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2 ay sonrasında hem Afyonsporumuza, hem de kampa gelecek Türkiye'nin profesyonel takımlarına hazır bir spor kompleksi bırakacağız.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıklamasının ardından kulüplerin hızla lige hazırlanmak zorunda kalacağına değinen Yılmaz, Kulüplerin yurt dışına çıkamayacağı bir dönemdeyiz ve kamp yapmaları söz konusu. Bu süreci de düşünerek bir ay öncesinden mevsimsel olarak tohumdur, çimdir, bakım olarak başladık. Mayıs ayı sonunda veya haziran ayı başında kampa gelen takımları misafir edebiliriz. İlimizde Süper Lig takımları, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve diğer liglerin takımlarını kamp dönemlerinde ağırladık. İnşallah bu sene de Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ni kamp alanı olarak değerlendireceklerini düşünüyorum diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı doğrultusunda BAL'da ya da profesyonel liglerde düşünülmesi halinde play-off maçlarına da ev sahipliği yapabileceklerini ifade eden Yılmaz, Sahalarımız kullanılmadığı için bu bir artı ve avantaj oldu. Sahalarımız dinlenmeye geçti. Biz de zamanında müdahale ettik. Haziran olur, temmuz olur, profesyonel olur, amatör olur, kamp, lig ve play-off maçı fark etmez spor kompleksimizde aktif bir şekilde ev sahipliği yapabilecek durumdayız dedi.

Kaynak: DHA