Kocasinan'ın Masa Tenisi Takımları, hep Türkiye şampiyonu

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Erkekler ve Bayanlar A ve B Takımları, Küçükler Takım Bölge Yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Ankara' da yapılan müsabakalar sonucunda Türkiye Şampiyonu olan küçük sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Her katıldığı müsabakaları şampiyonluklarla taçlandıran sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Yavrularımıza imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Yine Kocasinan Spor Kulübü sporcuları, müsabakalarda büyük başarılara imza attı. Küçük yavrularımız, Türkiye Şampiyonu oldu. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük sporcular ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ