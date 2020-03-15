SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama
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Kocaelispor, Kocaeli, DHA, Güncel

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılamaAlişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) -Kocaelispor taraftar grubu 'Hodri Meydan', tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım...

15.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:49
SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

Kocaelispor taraftar grubu 'Hodri Meydan', tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

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SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

Kaynak: DHA

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SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

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