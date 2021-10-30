Kocaelispor, Denizli deplasmanında galibiyet arayacak

DENİZLİ (İHA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, yarın zorlu Denizli deplasmanında sahaya çıkacak.

Ligin 10. haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçından mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlılar, hafta içinde oynadığı kupa maçında ise Bayburt ÖİS'e karşı sahadan galip ayrılmıştı. Körfez ekibinin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi ise Gençlerbirliği karşısında son bulmuştu. Takımda, yeniden galibiyet serisi yakalayıp play-off hattından uzaklaşmamak öncelikli hedef olarak gözüküyor. Rakip Denizlispor ise 10 puanla 14. sırada yer alıyor.

2008/2009 sezonundan beri iki ekip ilk kez karşı karşıya gelecek. Her ikisi de yeşil-siyahlı olan iki takım bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Kocaelispor bu karşılaşmaların 22 tanesinde galip gelerek rakibine karşı üstünlük sağlarken, Denizlispor 12 galibiyet ile cevap verdi. Taraflar, oynadıkları 8 mücadelede ise yenişemediler.

Kocaelispor'da son oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Omolo ve sakatlığı süren Hasan Hatipoğlu, Denizli deplasmanında forma giyemeyecek. Abdoulaye Cisse ise gördüğü 3 sarı kartla, kart sınırındaki tek oyuncu olarak görünüyor. Denizlispor cephesinde ise kart cezasından dolayı Bünyamin Balat forma giyemeyecekken, Oğuz Yılmaz ve Muhammed Gönülaçar kart sınırındaki isimler.

31 Ekim Pazar akşamı Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakada Davut Çelik düdük çalacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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