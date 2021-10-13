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Kocaeli'deki Ballıkayalar Tırmanış Şenliği ertelendi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
Kocaeli'deki Ballıkayalar Tırmanış Şenliği ertelendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16-17 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16-17 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ballıkayalar Tırmanış Şenliğimiz, olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri tarihe ertelendi." ifadesine yer verildi.

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri
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