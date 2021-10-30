Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük balığı tutmak için yarışıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başladı.

Sapanca Gölü'nde düzenlenen yarışmada, 42 sektörde 168 sporcu mücadele ediyor. Oltayla yakalanıp bot yardımıyla gölden çıkarılan balıklar, boyutu ve kilosu ölçüldükten sonra tekrar göle bırakılıyor.

Eşme sahilindeki açılış töreninde konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "Sportif avcılık için el ele" sloganıyla başlattıkları etkinliğin zamanla hem ülke hem de dünya genelinde iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Uztürk, turnuvanın uluslararası standartlarda bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Hedeflerimizi büyük tutuyoruz hatta federasyonumuzun da girişimleriyle sonraki yıllarda dünya şampiyonasının ülkemizde yapılması için çalışmalarımıza başladık. Bunun için ülkemiz her anlamda bilgi, beceri, deneyim ve kaynaklara sahip." ifadelerini kullandı.

Kura çekiminin ardından kamplarını kuran yarışmacılar, hakemlerin işaretinin ardından oltalarını suya attı.

Organizasyon, 5 Kasım'da Eşme sahilinde düzenlenecek ödül töreninin ardından sona erecek.

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