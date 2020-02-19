19.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:18

SPOR Kjartansson: Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum

'Adaptasyon süreci yaşıyorum'

'Kendimi göstermek istiyorum'

'İyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz'

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un santrforu Vidar Örn Kjartansson, uyum sürecini atlatmak üzere olduğunu ifade ederek, gelecek maçlarda iyi işler yapmak istediğini söyledi.

Süper Ligin 23'üncü haftasında pazar günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ligin 22'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup olan ve ikinci yarıda şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, kritik haftalara giriyor. Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası 24 puanda kalan ve puan tablosunda 10'uncu sırada yer alan sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda bütün futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise futbolcuların taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

KJARTANSSON: GALATASARAY KARŞISINDA İYİ OYNADIK, ANCAK SONUÇ ALAMADIK

Sarı-siyahlıların devre arasında kadrosuna kattığı İzlandalı forvet Kjartansson, ligde son maçlarda iyi sonuçlar almadıklarını ifade etti. İzlandalı golcü, son oynadıkları Galatasaray karşılaşmasında da istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Galatasaray karşısında da iyi bir sonuç almadık ama iyi bir futbol oynadık. Bu da bize özgüvenimizi getirdi. Şimdi iyi çalışıp, önümüzdeki maçlara hazırlanacağız? diye konuştu.

'ADAPTASYON SÜRECİ YAŞIYORUM'

Adaptasyon sürecini atlatmak üzere olduğunun altını çizen Kjartansson, "Takıma katılalı 2- 3 hafta oldu. Tabi ki bir adaptasyon süreci yaşıyorum. Onu da geçmek üzereyim. Buraya gelmeden önce iki ay boyunca hiç resmi maç yapmamıştım. Bu biraz etkili oldu belki performansımda ama artık hazırım. Önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum artık" şeklinde konuştu.

'KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

İzlandalı oyuncu Süper Lig ile ilgili ise "Türkiye'nin iyi bir ligi var. Ligde birçok teknik oyuncu bulunuyor. Ayrıca atak, güzel bir futbol oynanıyor. Bu ligde benim de hoşlandığım bir futbol oynanıyor. Artık önümüzdeki maçlarda bende kendimi göstermek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'İYİ FUTBOL OYNAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ'

Antalyaspor maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Kjartansson, "Umarım olabildiğince, mümkün olduğunca çok taraftar gelir. Bizde onlara iyi bir futbol oynayacağımıza söz veriyoruz. Kazanacağız" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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