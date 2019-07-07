SPOR Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

Ali Can ZERAY - İbrahim MAŞE EDİRNE,(DHA) - Edirne'de 658'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde yarı finale yükselenler isimler belli oldu. Kırkpınar Başpehlivanlık müsabakalarında çeyrek finale yükselen pehlivanlar yarı final için çayıra çıktı. Kura çekimi sonrası geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu rakibi Mustafa Batu'yu, Ali Gürbüz rakibi Faruk Akkoyun'u, Mehmet Yeşilyeşil, Ünal Karaman'ı yenerek yarı finale yükseldi. Güreşlerde favori gösterilen İsmail Balaban'ı mağlup eden Hamza Köseoğlu da yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA