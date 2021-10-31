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Kırklareli'nde "Trakya Okçuluk Turnuvası" düzenlendi

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Spor
Kırklareli'nde

Lüleburgaz ilçesinde "Trakya Okçuluk Turnuvası" gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde "Trakya Okçuluk Turnuvası" gerçekleştirildi.

Umay Okçuluk Spor Kulübü'nce bir alış veriş merkezinde düzenlenen turnuvanın açılışı Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve eşi Mina Yüce tarafından yapıldı.

Açılışta Kaymakam Yüce ok atışı yaptı.

Yüce, Türkiye'nin bu yıl okçuluktaki başarısını dünyaya duyurduğunu söyledi.

Lüleburgaz'dan da dünya şampiyonu olacak başarılı sporcuların bulunduğunu ifade eden Yüce, "Sporla uğraşmanız, ata sporumuzla uğraşmanız bizlere gurur veriyor. Siz sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Antrenör Eren Öz ise kentte ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya Kırklareli, Tekirdağ ve Çorlu'dan lisanslı sporcuların katıldığını belirtti.

Beş kategoride düzenlenen turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

AA / Çınar Türkmen - Spor Haberleri
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