Kim Min-Jae: En üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için ilk oldu

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, "En üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" dedi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında 2'nci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi. Futbolu her zaman kurallar dahilinde oynadığını söyleyen Güney Koreli oyuncu, "Erken kart görmem benim için sürpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" diye konuştu.