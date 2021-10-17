Kick boksta Türkiye Açık, Dünya Kupası statüsü aldı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Dünya Kupası statüsüne yükseltildi.
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Dünya Kupası statüsüne yükseltildi.
Türkiye Kick Federasyonundan yapılan açıklamada, "Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open, bugün itibarıyla WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir." denildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri