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Kick boksta Türkiye Açık, Dünya Kupası statüsü aldı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Kick boksta Türkiye Açık, Dünya Kupası statüsü aldı

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Dünya Kupası statüsüne yükseltildi.

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Dünya Kupası statüsüne yükseltildi.

Türkiye Kick Federasyonundan yapılan açıklamada, "Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open, bugün itibarıyla WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir." denildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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