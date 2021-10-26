Kerem Şen: "Daha iyisi için devam"

Bursaspor'un bu sezon parlayan genç yıldızı olan Kerem Şen, Balıkesirspor maçında da üstün bir performans ortaya koydu. Bir de asist yapan 18 yaşındaki futbolcu, "Daha iyisi için devam" dedi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'da yine ön plana çıkan isimlerin başında Kerem Şen geldi. Namiq Alasgarov'un attığı gol öncesi verdiği muhteşem pasla göz dolduran ve takımının 1-0 öne geçmesinde başrol oynayan 18 yaşındaki futbolcu, sergilediği genel performansla da teknik heyetin beğenisini topladı. Bursaspor altyapısından yetişip ilk 11'de şans bulan tek isim olan Kerem Şen, 2-0 kazanılan Balıkesirspor maçı sonrası, "Daha iyisi için devam" açıklamasını yaptı ve takipçileri ile yeşil-beyaz kalp paylaşarak, +3 ifadesini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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