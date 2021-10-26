Kerem Şen: "Daha iyisi için devam" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Şen: "Daha iyisi için devam"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kerem Şen:

Bursaspor'un bu sezon parlayan genç yıldızı olan Kerem Şen, Balıkesirspor maçında da üstün bir performans ortaya koydu.

Bursaspor'un bu sezon parlayan genç yıldızı olan Kerem Şen, Balıkesirspor maçında da üstün bir performans ortaya koydu. Bir de asist yapan 18 yaşındaki futbolcu, "Daha iyisi için devam" dedi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'da yine ön plana çıkan isimlerin başında Kerem Şen geldi. Namiq Alasgarov'un attığı gol öncesi verdiği muhteşem pasla göz dolduran ve takımının 1-0 öne geçmesinde başrol oynayan 18 yaşındaki futbolcu, sergilediği genel performansla da teknik heyetin beğenisini topladı. Bursaspor altyapısından yetişip ilk 11'de şans bulan tek isim olan Kerem Şen, 2-0 kazanılan Balıkesirspor maçı sonrası, "Daha iyisi için devam" açıklamasını yaptı ve takipçileri ile yeşil-beyaz kalp paylaşarak, +3 ifadesini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title