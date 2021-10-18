Kerem Şen: 'Çalışmaya devam' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Şen: "Çalışmaya devam"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kerem Şen:

Bursaspor'un yetenekli genç futbolcusu Kerem Şen, Boluspor galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının emeğinden bahsetti.

Bursaspor'un yetenekli genç futbolcusu Kerem Şen, Boluspor galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının emeğinden bahsetti.

Bursaspor'un Boluspor'u 3-1 yendiği maçta 87 dakika oyunda kalan ve sergilediği performansla alkış toplayan Kerem Şen, açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Önemli 3 puan. Çalışmaya devam."

Kerem Şen, Teknik Direktör Özcan Bizati'nin de vazgeçemediği oyuncular arasında yer almaya başladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title