Bursaspor'un yetenekli genç futbolcusu Kerem Şen, Boluspor galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının emeğinden bahsetti.

Bursaspor'un Boluspor'u 3-1 yendiği maçta 87 dakika oyunda kalan ve sergilediği performansla alkış toplayan Kerem Şen, açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Önemli 3 puan. Çalışmaya devam."

Kerem Şen, Teknik Direktör Özcan Bizati'nin de vazgeçemediği oyuncular arasında yer almaya başladı. - BURSA

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