Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da Parlamaya Devam Ediyor - Haberler Spor
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da Parlamaya Devam Ediyor

Dugout - Haberler | Spor

24 Erzincanspor formasıyla 34 maçta 20 gol atarak Süper Lig devlerini peşine takan Kerem, Eylül 2020’de Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig’e adımını attı. Genç kanat oyuncusu kısa sürede sarı kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından birine dönüştü. Gelin hikayesine göz atalım.

24 Erzincanspor formasıyla 34 maçta 20 gol atarak Süper Lig devlerini peşine takan Kerem, Eylül 2020'de Galatasaray'a transfer olarak Süper Lig'e adımını attı. Genç kanat oyuncusu kısa sürede sarı kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından birine dönüştü. Gelin hikayesine göz atalım.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da Parlamaya Devam Ediyor
Dugout - Spor Haberleri
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