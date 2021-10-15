Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da Parlamaya Devam Ediyor
24 Erzincanspor formasıyla 34 maçta 20 gol atarak Süper Lig devlerini peşine takan Kerem, Eylül 2020’de Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig’e adımını attı. Genç kanat oyuncusu kısa sürede sarı kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından birine dönüştü. Gelin hikayesine göz atalım.
24 Erzincanspor formasıyla 34 maçta 20 gol atarak Süper Lig devlerini peşine takan Kerem, Eylül 2020'de Galatasaray'a transfer olarak Süper Lig'e adımını attı. Genç kanat oyuncusu kısa sürede sarı kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından birine dönüştü. Gelin hikayesine göz atalım.
Dugout - Spor Haberleri