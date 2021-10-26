Kepez'in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez'in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kepez'in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak

Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımı, grubundaki zirve mücadelesinde 3'üncü maçlarını Marmaris Belediyesi ile yapacak.

Haberi Kaydet

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Voleybol takımı, grubundaki zirve mücadelesinde 3'üncü maçlarını Marmaris Belediyesi ile yapacak.

Deplasmandaki ilk maçlarında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni set vermeden geçen Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, ikinci maçını Pamukkale Belediyesi ile oynamıştı.

Voleybol Kadınlar 2'inci Ligi 6'ncı Grup'ta ter döken Kepezli kızlar, üçüncü maçlarını Marmaris'te 31 Ekim'de oynayacak. Bir transfer haricinde tamamı kendi alt yapısından yetişen sporculardan oluşan takım, deplasmanda aldığı puan karşılığı grubunda 4'üncü sırada yer alıyor. - ANTALYA

Kepez'in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak

Kepez'in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title