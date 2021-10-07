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Kepez Belediyesinden 20 futbol takımına saha desteği

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Spor
Kepez Belediyesinden 20 futbol takımına saha desteği

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kuzeyyaka Sentetik Futbol Tesisi'ni turnuvalarda mücadele ettiği 20 farklı futbol takımının kullanımına sundu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kuzeyyaka Sentetik Futbol Tesisi'ni turnuvalarda mücadele ettiği 20 farklı futbol takımının kullanımına sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ana spor dalı futbol olan kulüp, takımların çalışmaların destek vermek amacıyla tesisi futbolculara tahsis etti.

Takımların 20.00-24.00 saatlerinde kullanacakları tesis ücretsiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Şakir Filiz, sporcuların disiplinle yetişmesinin önemine değindi.

Fili, buna yönelik ellerindeki tüm imkanları sunduklarını belirterek, "Turnuvalarda tatlı bir rekabet içinde olduğumuz özel kulüpleri destekleyerek, aslında Türk sporunu desteklemiş oluyoruz" dedi.

-Kepezli çocuklar tekvandoyu eğlenerek öğreniyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü yetiştirdiği tekvando sporcularının gelişimine çeşitli oyunlarla katkı sağlıyor.

Turgut Özal Spor Salonu'nda tekvando branşında eğitim alan öğrenciler antrenmanların sonunda refleks, hız, kas güçlenmesi, denge ve sosyal gelişimler sağlayacak oyunları eğitmenler eşliğinde oynuyor.

Sporcular hem bedensel gelişim sağlıyor, hem de arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor.

AA / Zehra Tekeci - Spor Haberleri
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