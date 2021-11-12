Spor Kenti Kocaeli Büyük Ralliye Hazır

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla başlattığı il çapındaki çok sayıda etkinlik ağına, bu kez Kocaeli Rallisi'ne destek verilerek bir yenisi daha eklendi. İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi düzenlenecek olan Kocaeli Rallisi 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Kocaeli'nin İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde, 7 etaptan oluşan yarışlarla yapılacak. Hafta sonu boyunca birbirinden çekişmeli yarışların yer alacağı organizasyonu izleyecek olanlar padok alanında birbirinden muhteşem arabaları yakından görme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren 38. Kocaeli Rallisi organize ediliyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN ANA SPONSORLUĞUNDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyon 13 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de 41 Burda AVM'deki start seremonisi ile başlayacak. Şampiyonaya 73 ekip 146 sporcu, mekanik ve diğer unsurlarla birlikte 400 kişilik katılım sağlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek, saat 16.30'dan itibaren Ramada Plaza Hotel İzmit otoparkında ilk günü tamamlayacaklar.

FİNİŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ İLE SON BULACAK

Rallinin ikinci günü olan 14 Kasım Pazar, saat 10.30'da başlayacak ve ekipler bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecekler. 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 16.00'da 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

38.KOCAELİ RALLİSİ ÖNCESİNDE SON DURUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 38.Kocaeli Rallisi öncesinde, pilotlar klasmanında BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, co-pilotlarda Gürkal Menderes, takımlarda BC Vision Motorsport, markalarda ise Castrol Ford Team Türkiye lider durumda bulunuyor. 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ilk sırada yer alırken, Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç lider oldu.

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