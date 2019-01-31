Spor Kenti İçin İlk Adım Atıldı

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Gaziantep'in sporun başkenti olacağını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Ankara'da ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor yatırımları için önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gaziantep'in her alanda iyi bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Şahin, uzun zamandır spor alanında da bir dizi çalışmalar yapıyordu. Bu bağlamda, kent merkezinde ve taşra ilçelerinde en az birer yüzme havuz ile spor salonu yapmak istediklerini belirten Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile görüşerek bu projelerini resmiyete çevirdi.

Her fırsatta 2 milyon nüfuslu şehrin 750 bininin 18 yaş altında genç olduğunu belirten Şahin, bu açıdan bakıldığı zaman genç neslin spor ile daha güvenli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade ediyor.

Proje kapsamında şehir merkezinde 10 adet spor salonu, 6 adet yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer adet yüzme havuzu yapılarak vatandaşların hizmetinde sunulacak. Toplamda 127 milyon Türk Lirası proje değeri ile 23 adet kapalı yüzme havuzu ve spor salonu protokolünü imzalayan Şahin, proje yapımına bu yıl içinde başlanacağını ifade etti.

Ziyarette, Gaziantep milletvekilleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül de yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA